Od ponedjeljka nove mjere i za kina: Hoće li kokice biti zabranjene?

Svi učenici od petog razreda naviše morat će nositi maske na nastavi od ponedjeljka, a bez maski nema više ni na misu, muzej, ali ni u kino

Svi učenici od petog razreda naviše morat će nositi maske na nastavi od ponedjeljka, a bez maski nema više ni na misu, muzej, ali ni u kino.

U kinima je i do sada vrijedila obveza nošenja maske - što se onda mijenja? Uglavnom ništa. Uvijek vlada epidemiološka zavrzlama kada stožer donese nove mjere. Do sada je vrijedilo pravilo da se u predprostoru kina maske moraju nositi do ulaska u kino dvoranu, a onda se mogu skinuti kada se gleda projekcija. Hoće li se to mijenjati? Mnogi su nakon jučerašnje press konferencije Stožera shvatili da će se maska morati nositi tijekom cijele projekcije.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita PROVJERITE ORMARIĆE Oprez, iz trgovina povučena ova kava zbog prevelike količine kontaminanata Inspektorat navodi kako proizvod nije u skladu s europskom uredbom o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata

"Za sada još nismo jasno definirali kakva će biti pravila mjere. Za sada je pravilo da se maska mora nositi prilikom ulaska u kino, kada čekaju na blagajni i prilikom izlaska. Kada bi ljudi sjeli u dvoranu i konzumirali hranu i piće onda bi se maska skinula“, kaže za RTL televiziju voditelj kina u jednom zagrebačkom multipleksu, Marin Bjelanović Nimac.

A kada bi ljudi morali nositi masku tijekom cijele projekcije, to bi praktički značilo da kina ne bi smjela prodavati kokice.

A kako sada izgleda promet u kinima, koja su otvorena godinu i pol nakon prvog lockdowna?

"Ljudi su dosta savjesni. Desi se nekada da netko od naših posjetitelja zaboravi ponijeti masku, ali djelatnici su upućeni sa svim pravilima i mjerama, mi ovdje imamo maske i pitamo posjetitelje bi li mogli staviti masku. Još se nismo vratili na brojke iz 2019., osjetan je pad posjetitelja, ali lagano imamo osjećaj kao da se sve vraća u normalu“, kaže Bjelanović Nimac.