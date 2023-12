U Hrvatskom Telekomu početnici dobivaju mentora, poticajne uvjete i ono najvažnije - odlične mogućnosti za napredovanje

Marljivost, trud i predan rad se isplate! Donosimo odličan primjer čovjeka koji je uspio izgraditi karijeru i ostvariti svoje profesionalne ambicije

Početak karijere je početak jednog novog životnog poglavlja, a ujedno je i izazov koji donosi priliku ne samo za profesionalno ostvarenje nego i za osobni rast i razvoj. Kada na početak karijere gledamo na taj način, tada to postaje pothvat koji želimo savladati, koji u nama razvija motivaciju, postavljanje ciljeva i želju za uspjehom. Istovremeno, važan je i odabir zdravog poslovnog okruženja koje će prepoznati i cijeniti takav stav, okruženje koje će nam pomoći i pružiti podršku za profesionalno usavršavanje, razvoj i napredovanje.

Jedan od pozitivnih primjera da se u poticajnom radnom kolektivu, s mentorima i dobrim timom te uz marljivi rad može uspjeti je Krunoslav Nikolić iz Vukovara, zaposlenik u Hrvatskom Telekomu, čovjek koji je uspio ostvariti svoje profesionalne ambicije,a sada svoje iskustvo i znanje prenosi na mlađe kolege.

Okruženje koje potiče napredak

Kako sam kaže, u Hrvatskom Telekomu je počeo raditi prije gotovo 10 godina na poziciji juniora kao agent terenske prodaje. „Došao sam u Hrvatski Telekom iz jedne druge tvrtke koja je tad bila u velikim problemima, mjesecima nam nisu isplaćivali plaće. I iskreno, kad sam došao u Hrvatski Telekom, mislio sam ostati par mjeseci pa otići raditi na sezonu“, prisjeća se Krunoslav.

„Iako su mi na razgovoru za posao odmah rekli da imam pravo na bonus u skladu s ostvarenim prodajnim rezultatima, zbog tih nekih ranijih loših iskustava u prošloj firmi, na početku nisam znao što očekivati. Radije bih pristao na nekakvu fiksnu plaću pa da sam barem malo miran. No kada mi je nakon prvih mjesec dana na račun sjeo iznos koji je bio iznad svih mojih predviđanja, pogotovo za to vrijeme, bio sam presretan“, smije se Krunoslav. Kada je uz to shvatio da je ušao u tvrtku koja njeguje stvaranje poticajnog okruženja za napredovanje zaposlenika, u kojoj može raditi i razvijati vlastite vještine i biti plaćen u skladu s ostvarenim rezultatima, odlučio je ostati. I nikada nije požalio zbog te odluke.

Sam posao terenske prodaje sastoji se od prodajnih aktivnosti izvan ureda, odnosno kako sama riječ kaže - na terenu. Ova vrsta prodaje obično uključuje izravan kontakt s potencijalnim klijentima ili postojećim korisnicima telekomunikacijskih usluga. „Kako sam po prirodi prilično komunikativan i proaktivan, znam razgovarati s ljudima, brzo sam se snašao u poslu. Mnogo su mi pomogle i stariji kolege, od kojih sam u početku mnogo toga naučio“, objašnjava.

Marljivost, trud i predan rad se prepoznaju i nagrađuju

„Ubrzo sam shvatio da sve ovisi o meni, koliko se trudim i koliko radim toliko ću zaraditi, to mi bio motiv da nastavim dalje. Uvidio sam da mi taj posao ide, da sam dobar u njemu pa mi je to i u nekim fazama, kada nije sve išlo glatko dalo snage i ustrajnosti. Bilo je tu, naravno, uspona i padova, čovjek uvijek treba biti svjestan da mu neće sve uvijek ići od ruke. Ali zato svatko u sebi mora pronaći strpljenje, snagu i ustrajnost, i ako u tome uspije i ako izdrži, to će sigurno biti nagrađeno“, prisjeća se.

„Sam sebi sam zacrtavao daljnje ciljeve, to me guralo naprijed. S četiri godine iskustva u prodaji, točnije 2018. godine, ukazala se prilika za napredovanje. Preuzeo sam funkciju Voditelja tima u Osijeku, a moram istaknuti da mi je proces preuzimanja nove pozicije i svih novih zadaća mnogo olakšao moj regionalni voditelj i mentor kojem sam se uvijek mogao obratiti s bilo kakvim pitanjem, tražiti pomoć ili savjet“, naglašava Krunoslav.

„Tada sam u timu imao samo dva mlada agenta – jedan je radio kod nas sedam dana, a drugi 14 dana. Nije bilo jednostavno, no tada sam već imao dovoljno znanja, iskustva i entuzijazma, a mislim da mogu reći i sposobnosti da to sve prenesem na druge. Uspjeli smo posložiti tim u Osijeku sastavljen od pet ljudi koji je odlično funkcionirao“, priča Krunoslav. „Pokušao sam im prenijeti da su svi oni tu iz nekog razloga, svi imaju nešto iza sebe, i ako imaju dovoljno volje i motivacije, zaista mogu uspjeti. Kada složite dobar tim u kojem svi zajedno međusobno dobro funkcioniraju i u kojem je sve posloženo, sve je mnogo lakše i svi poslovni izazovi se lakše savladaju“, ističe.

Nova prilika za rast i napredovanje

Krunoslav je danas na poziciji stručnjaka za projekt efikasnosti u regiji Istok u Vukovaru, koju čini pet prodajnih timova s 20 prodajnih agenata. Bavi se upravljanjem i organizacijom tima, mentoriranjem i podrškom prodajnim agentima u rješavanju svakodnevnih izazova te praćenjem ostvarivanja prodajnih rezultata.

No i dalje ima i vidi prostor za profesionalni rast i napredovanje u Hrvatskom Telekomu. I zato mu je, kako sam kaže, sada kada se osvrne unatrag, neobično, ali i lijepo prisjetiti se svojih početaka. „I dan danas preporučujem ljudima koje poznajem i koji traže posao da se jave na oglas i probaju jer iz vlastitog iskustva znam da se u Hrvatskom Telekomu može uspjeti i ostvariti odlična karijera. Naravno, očekuje se marljivost, upornost i rezultati, ali tvrtka nastoji biti fleksibilna prema svojim djelatnicima koji žele raditi, izaći u susret i biti od pomoći, tako da je to uvijek uzajaman odnos“, zaključuje.

Hrvatski Telekom ima otvoren natječaj i traži nove zaposlenike, a otvorene su i pozicije na radnim mjestima Specijalista za terensku prodaju diljem Hrvatske, uključujući i Slavoniju. Posao se sastoji od prodaje usluga na terenu i telefonski te održavanjem kontakta s postojećim korisnicima, a od kandidata se očekuju dobre komunikacijske vještine, dobre pregovaračke vještine i motivacija za rad s ljudima. Prethodno iskustvo nije ključno jer svi prije početka rada prolaze cjelokupnu edukaciju, a prijaviti se možete na linku.

